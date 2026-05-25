Китай критикує Німеччину через візит парламентської делегації на Тайвань

Офіційний Пекін висловив критику на адресу Німеччини через візит делегації німецьких депутатів на Тайвань.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Мао Нін, слова якої наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Представниця китайського зовнішньополітичного відомства висловила незгоду з офіційними контактами між Тайванем та країнами, що підтримують дипломатичні відносини з Пекіном.

Вона підкреслила, що Тайвань є невід'ємною частиною Китаю. За її словами, "принцип єдиного Китаю" становить "політичну основу" китайсько-німецьких відносин.

"Ми закликаємо відповідних осіб з німецької сторони дотримуватися принципу "одного Китаю" і припинити надсилати неправильні сигнали силам, які виступають за незалежність Тайваню", – сказала Мао Нін.

Німецька міжпартійна парламентська делегація на чолі з депутатом від партії "Зелених" Тіллем Штеффеном прибула на Тайвань минулих вихідних. Мета поїздки – розширення співпраці з островом.

У вівторок делегація має зустрітися з президентом Тайваню Лай Цінде, якого Пекін вважає сепаратистом.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що готується до розмови з президентом Тайваню Лай Цінде в рамках процесу прийняття рішення щодо схвалення угоди про продаж зброї на суму $14 мільярдів.

Зазначалось, що заяви Трампа можуть ускладнити відносини між Білим домом і Пекіном, над зміцненням яких президент США наполегливо працював під час візиту до Китаю минулого тижня.

Китайський лідер Сі Цзіньпін доклав зусиль, щоб зробити Тайвань ключовою темою свого дводенного саміту з Трампом у Пекіні минулого тижня. Сі сказав Трампу бути обережним у питанні Тайваню.

Після візиту до Китаю Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності.