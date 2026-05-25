Понад половина чехів хочуть і далі бачити Петра Павела на посту президента

Президент Чехії Петр Павел є єдиним можливим кандидатом на посаду наступного глави держави, який міг би набрати більше половини голосів виборців.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny, про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці квітня – на початку травня, які агентство STEM/MARK опублікувало у понеділок.

Згідно з опитуванням, 53% жителів Чехії проголосували б за Павела, за ним йде прем’єр-міністр Андрей Бабіш з 44%.

З інших особистостей, представлених респондентам агентством STEM/MARK, актор і телеведучий Марек Ебен отримав би 40%, міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек – 35%, а міністр фінансів Алена Шіллерова – 30%.

Павел також є єдиним можливим кандидатом, якого як президента відхиляє менше половини опитаних.

Людей, які не голосували б за Павела на посаду президента, – 45%, за Бабіша – 56%, за Ебена – 53%, за Гавлічека – 51%, а за Шіллерову – 65%.

Найбільш відкинутим потенційним кандидатом у президенти, запропонованим в опитуванні, став колишній прем’єр-міністр Петр Фіала, якого 80% людей не хотіли б бачити на чолі Чехії. За ним іде депутат і урядовий представник Філіп Турек від партії "Автомобілісти" з 79%, а 74% опитаних відкидають лідерів менших урядових партій, Томіо Окамуру (SPD) та Петра Мацінку ("Автомобілісти"), як главу держави.

Згідно з опитуванням, сприйняття важливості президентської посади дещо знизилося порівняно з попереднім опитуванням у четвертому кварталі минулого року. Цього року 67% опитаних вважають її безумовно або досить важливою, порівняно з 76% минулого року. Приблизно п’ята частина вважає президентську посаду неважливою. 35% людей виступають за посилення ролі президента, тоді як приблизно 14% – за її послаблення.

Президент Чехії Петр Павел 21 травня заявив, що звертатиметься до Конституційного суду, якщо прем’єр-міністр Андрей Бабіш заблокує його участь у липневому саміті лідерів НАТО в Анкарі.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті НАТО попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед аутсайдерів у НАТО.