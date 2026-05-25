У Швеції безпілотний автобус потрапив у ДТП в перший день експлуатації

Автобус з автопілотом, виготовлений турецькою компанією Karsan, був протаранений ззаду трамваєм у шведському Гетеборзі лише через годину після того, як він почав перевозити пасажирів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Автобус загальмував і був збитий трамваєм", – сказав Патрік Чі, речник компанії Vasttrafik, що належить регіональному органу з питань громадського транспорту.

Зіткнення, яке, за словами Чі, не спричинило травм, викликає питання щодо інтеграції автономних транспортних засобів у міський рух, саме в той час, коли Гетеборг розпочав річне випробування автономного громадського транспорту з використанням автобуса e-ATAK від компанії Karsan.

Відео на вебсайті суспільного мовника SVT показало пошкодження автобуса та банер на його задній частині з написом: "Тримайте дистанцію! Автобус може різко загальмувати".

Чі зазначив, що обставини зіткнення ще потрібно розслідувати, додавши, що "в автобусі був водій-дублер, готовий взяти керування на себе у разі потреби".

