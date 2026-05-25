Санду позбавила громадянства Молдови кількох силовиків з невизнаного Придністров'я

Президентка Молдови Мая Санду позбавила молдовського громадянства ще п’ятьох осіб з невизнаного Придністров'я.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Указ опублікували 25 травня на сайті адміністрації глави держави.

Згідно з указом, Мая Санду позбавила громадянства Олександра Булгаза, Дениса Карамануцу, Миколу Ковальова, Дениса Марусика та Євгена Романюка. Рішення набрало чинності одразу після підписання, його можна оскаржити в суді.

Згідно з відкритими даними, щонайменше кілька осіб, яких позбавили громадянства, працюють у силових структурах невизнаного Придністров'я.

Наприкінці лютого Мая Санду вже позбавила громадянства Молдови дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я.

Нещодавно Санду заявила, що указ кремлівського правителя Владіміра Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я може бути використане з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.

