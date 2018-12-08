Тисячі угорців протестували проти нового "рабського закону"

У суботу в Будапешті тисячі угорців протестували проти запропонованого нового закону про працю, який критики називають "рабським".

Члени профспілок та їхні прихильники зібралися під прапорами, на яких майоріли такі написи, як: "Ми протестуємо проти рабського закону" і "Змусьте вашу матір працювати понаднормово", повідомляє Reuters.

Зміни до трудового кодексу, подані у парламент цього тижня, зіткнулися з інтенсивною критикою, яка призвела до найбільшого вуличного протесту за цей рік.

Фото: Reuters

Поліція заблокувала головну площу біля парламенту, куди протестувальники планували дійти спочатку. Тому вони зайняли головну вулицю, що веде до парламенту.

Потенційно нововведення можуть обернутися для угорців двома додатковими робочими годинами до середнього робочого дня (або додатковим робочим днем на тиждень).

Відповідно до запропонованого законопроекту, роботодавцям гарантуються додаткові понаднормові 250 годин на рік на кожного працівника. Щодо решти годин їм доведеться отримати згоду працівників.

У партії прем’єра Віктора Орбана заявляють, що робочий тиждень в Угорщині як і раніше буде становити як правило п'ять восьмигодинних днів, а працівникам будуть платити за будь-які понаднормові години.