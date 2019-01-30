ЄС готує нові правила видачі короткотермінових віз

Євросоюз спростить процедури видачі віз для короткострокового перебування і буде використовувати візову політику, щоб заохотити країни з-поза меж ЄС до співпраці з питань міграції.

Як повідомила прес-служба Європарламенту, у вівторок неофіційної угоди щодо нового візового кодексу ЄС досягли учасники переговорів парламенту і Ради міністрів ЄС.

Новий кодекс закріплює процедури і умови видачі віз громадянам понад сотні країн, що планують відвідати ЄС на короткий термін до 90 днів перебування протягом 180 днів.

Як зазначається, головною метою візової реформи є полегшення поїздок для мандрівників в туристичних, комерційних або професійних цілях, водночас протидіючи незаконній міграції та сприяючи національній безпеці країн ЄС.

"Процедури для законослухняних мандрівників будуть спрощені, і буде прямий зв'язок між візовою та міграційною політикою", - йдеться у повідомленні ЄП.

Заяви для отримання візи можна буде подавати в термін від шести місяців (замість сьогоднішніх трьох) до 15 днів перед поїздкою.

Загальний візовий збір зросте від 60 до 80 євро. Для осіб, молодших 18 років, можлива знижка. Діти до 6 років, студенти і дослідники, як і раніше, будуть звільнятися від оплати.

Крім того, передбачені додаткові пільги для висококласних спортсменів і відомих артистів, які гастролюють у ЄС.

Люди, що мандрують до ЄС часто, зможуть розраховувати на багаторазові візи.

Далі неформальну угоду повинен схвалити комітет Європарламенту з громадянських свобод і сам Європарламент. Після цього домовленість надійде на розгляд Ради ЄС.

Остаточно нововведення набудуть чинності через півроку після публікації в "Офіційному журналі" ЄС.