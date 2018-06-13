Парубій у Британії переконував спростити візовий режим для українців

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічей з представниками британського парламенту та уряду у Лондоні піднімав питання необхідності спрощення візового режиму для українців.

Про це спікер парламенту розповів у коментарі для телеканалу "Рада".

"Звичайно ж, я не міг не підняти питання візового режиму між Україною і Великою Британією. Я розповів про величезну кількість скарг від українських громадян з приводу дуже регламентованої, дуже жорсткої процедури отримання віз", - розповів Парубій.

За словами спікера парламенту, він наполягав на необхідності спрощення візового режиму.

"Я наполягав на тому, що має бути спрощений механізм, що має бути спрощена ця процедура, щоб для українців полегшити і поїздку, і перебування у Великій Британії. Щоб ми крок за кроком ішли до спрощення візового режиму", - зазначив голова українського парламенту.

"Розраховую на те, що моє побажання, і я впевнений, що це побажання багатьох українців… що моя позиція буде почута і підтримана урядом і парламентом", - додав Парубій.

Як відомо, Велика Британія та Ірландія є двома європейськими країнами, які не запровадили безвіз для України, що почав діяти з ЄС 11 червня минулого року.

Зі свого боку посольство України вже запропонувало Лондону переговори про спрощення візового режиму для українців, але британці не погоджуються на переговори.

Читайте детальніше про це у редакційній статті "Європейської правди": "Безвіз без взаємності. Чому Київ має відновити візи для громадян Великої Британії".

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