Депортація, а не інтеграція: Данія прийняла нову політику щодо біженців

Парламент Данії прийняв закон, який передбачає перехід від інтеграції до майбутньої репатріації в підході Данії до тих, хто шукає притулку в країні, зокрема біженців з квотами ООН та інших осіб, які не мають постійного статусу.

Уряд, антиімміграційна Данська народна партія і соціал-демократи - всі голосували за законодавство, яке було предметом критики з боку гуманітарних організацій, пише The Local.

Міністр з питань імміграції та інтеграції Інгер Стойберг сказала, що не знає, скільки біженців буде повернено до країн походження в результаті нового законодавства.

"Ми очікуємо відчутного ефекту. Але це, очевидно, не те, що можна оцінити кількісно", - сказала вона в парламенті.

Соціал-демократи, найбільша опозиційна партія, проголосували за цей законопроект, незважаючи на те, що заявили, що не згодні з його частинами, наприклад, щодо зменшення соціальної допомоги з інтеграції, яку виплачують людям, що отримали притулок.

Інші опозиційні партії критикували нові правила.

"Цілком зрозуміло, що, якщо після (парламентських) виборів (які відбудуться не пізніше червня цього року. - Ред.) буде більшість (лівих), то імміграція стане полем битви і будуть ризики зануритися в хаос", - сказала міністр.

Біженці повинні бути повернені додому, коли умови в їхніх країнах походження вважаються достатньо безпечними для цього, відповідно до нової політики.