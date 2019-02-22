Депортация, а не интеграция: Дания приняла новую политику в отношении беженцев

Парламент Дании принял закон, предусматривающий переход от интеграции к будущей репатриации в подходе Дании к тем, кто ищет убежища в стране, в частности беженцев с квотами ООН и других лиц, не имеющих постоянного статуса.

Правительство, антииммиграционная Датская народная партия и социал-демократы - все голосовали за законодательство, которое было предметом критики со стороны гуманитарных организаций, пишет The Local.

Министр по вопросам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг сказала, что не знает, сколько беженцев будут возвращены в страны происхождения в результате нового законодательства.

"Мы ожидаем ощутимого эффекта. Но это, очевидно, не то, что можно оценить количественно", - сказала она в парламенте.

Социал-демократы, крупнейшая оппозиционная партия, проголосовали за этот законопроект, несмотря на то, что заявили, что не согласны с его частями, например, об уменьшении социальной помощи по интеграции, которую выплачивают людям, получившим убежище.

Другие оппозиционные партии критиковали новые правила.

"Вполне понятно, что если после (парламентских) выборов (которые состоятся не позднее июня этого года. - Ред.) будет большинство (левых), то иммиграция станет полем битвы и будут риски погрузиться в хаос", - сказала министр.

Беженцы должны быть возвращены домой, когда условия в их странах происхождения будут считаться достаточно безопасными для этого, согласно новой политике.