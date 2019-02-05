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Комітет Європарламенту виступив за вибіркову співпрацю з РФ і подальші санкції

Вівторок, 5 лютого 2019, 11:17

Комітет у міжнародних справах Європейського парламенту у понеділок схвалив резолюцію, у якій парламентарі закликають до вибіркової взаємодії з Росією, підтримки санкцій проти РФ і скасування будівництва "Північного потоку-2".

За документ, який описує стан політичних відносин між ЄС і Росією, проголосували 27 членів комітету, 4 виступили проти, 15 утрималися, повідомила прес-служба Європейського парламенту.

У документі стверджується, що ЄС повинен співпрацювати з Росією тільки в тих галузях, що становлять спільний інтерес, а також необхідно переглянути чинну Угоду про партнерство та співробітництво (PCA).

Європарламентарі засуджують дії Росії в Азовському морі і її неодноразові порушення територіальних вод і повітряного простору країн Балтійського регіону.

У документі підкреслюється, що повне виконання Мінських угод і більш широка повага міжнародного права залишаються ключовими передумовами для більш тісної співпраці ЄС з Росією.

Поміж тим, нинішні санкції повинні залишитися в силі, і ЄС повинен бути готовий до подальших дій, особливо за допомогою цілеспрямованих санкцій проти окремих осіб.

У цьому контексті члени Європарламенту закликають відповідні країни ЄС припинити всі програми видачі "золотих віз/паспортів" і закликають Європейську комісію і службу зовнішніх дій підготувати пропозицію європейської версії "Закону Магнітського".

Хоча члени Європарламенту із закордонних справ більше не хочуть розглядати Росію як стратегічного партнера, вони підкреслюють, що ЄС сьогодні є найбільшим торговим партнером Росії і збереже цю позицію у найближчому майбутньому. Проте євродепутати повторюють свій заклик щодо скасування проекту "північний потік-2", оскільки він посилює залежність ЄС від поставок російського газу і загрожує внутрішнього ринку ЄС.

Європейський парламент розгляне резолюцію на страсбурзькій пленарній сесії у березні.

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Європарламент
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