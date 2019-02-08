Уряд Іспанії заявив про припинення переговорів з сепаратистами Каталонії

Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що переговори з каталонськими сепаратистськими партіями припинені, і Мадрид більше не висловлюватиме нових пропозицій.

Про це повідомляє El Pais.

"Цей уряд прийняв тверде рішення будувати стільки мостів, скільки потрібно, але зараз створені нами рамки не сприймаються партіями, які виступають за незалежність (Каталонії)" - сказала Кальво.

У Соціалістичній партії Іспанії в свою чергу заявили, що якщо ці партії не підтримають план уряду щодо бюджету, як вони це погрожують зробити, країна може опинитися під загрозою дострокових виборів.

"Ми зробили все, що треба було зробити як уряд. Ми робили все, щоб відповісти на запит суспільства щодо діалогу. Якщо цього недостатньо, то ми повинні зупинитися. Сепаратисти повинні пояснити, чому вони відкидають пропозицію про діалог, який є цілком обґрунтованим", - додала Кальво.

Віце-прем'єр вкотре наголосила, що референдум про самовизначення "є неприйнятним". Вона також додала, що влада країни не збирається йти на нові поступки каталонцям.