"Жовті жилети" зіткнулися з поліцією в Парижі

У суботу протестувальники французького руху "жовтих жилетів" зчепилися з поліцією біля Тріумфальної арки в Парижі. Це вже 18-ті поспіль вихідні протестів проти президента Еммануеля Макрона.

Про це пише AP.

Демонстранти кидали димові шашки та інші об'єкти в офіцерів вздовж Єлисейських полів і почали бити по вікнах поліцейського фургона.

Gendarmerie vans circle Arc de Triomphe like a wagon train. Mob attacks from various angles. Tear gas scatters them. Big dangerous game of cowboys and Indians. pic.twitter.com/3V0VwiThhv — John Lichfield (@john_lichfield) 16 березня 2019 р.

Силовики відступили, але згодом застосували водомет з боку вулиці, щоб спробувати відтіснити протестувальників. У сусідньому районі, де збиралася інша група протестів, був спалений автомобіль.

#Paris début de l'#acte18 des #GiletsJaunes heurts d'une extrême violence dans le secteur des #ChampsElysees journée comparable aux 1er et 8 décembre dernier. Voitures en feu nombreux blessés. pic.twitter.com/QFbmBGhMrP — LINE PRESS (@LinePress) 16 березня 2019 р.

Паризька поліція повідомила, що вранці затримала 20 осіб. Французька столиця розгорнула в суботу більше поліції, ніж попередніми вихідними.

15 березня було останнім днем французьких "Великих національних дебатів", розпочатих президентом Еммануелем Макроном з метою відповісти на вимоги руху "жовтих жилетів".

Протестувальники відкидають дебати як порожні слова і частину кампанії Макроном перед виборами до Європейського парламенту у травні. Вони розгнівані високими податками та економічною політикою Макрона.

У своєму онлайн-заклику до суботніх протестів організатори заявили, що хочуть, щоб цей день став "ультиматумом" для уряду.