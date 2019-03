"Жовті жилети" зіткнулися з поліцією в Парижі

У суботу протестувальники французького руху "жовтих жилетів" зчепилися з поліцією біля Тріумфальної арки в Парижі. Це вже 18-ті поспіль вихідні протестів проти президента Еммануеля Макрона.

Про це пише AP.

Демонстранти кидали димові шашки та інші об'єкти в офіцерів вздовж Єлисейських полів і почали бити по вікнах поліцейського фургона.

Gendarmerie vans circle Arc de Triomphe like a wagon train. Mob attacks from various angles. Tear gas scatters them. Big dangerous game of cowboys and Indians. pic.twitter.com/3V0VwiThhv