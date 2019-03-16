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"Жовті жилети" зіткнулися з поліцією в Парижі

Субота, 16 березня 2019, 13:35

У суботу протестувальники французького руху "жовтих жилетів" зчепилися з поліцією біля Тріумфальної арки в Парижі. Це вже 18-ті поспіль вихідні протестів проти президента Еммануеля Макрона.

Про це пише AP.

Демонстранти кидали димові шашки та інші об'єкти в офіцерів вздовж Єлисейських полів і почали бити по вікнах поліцейського фургона.

Силовики відступили, але згодом застосували водомет з боку вулиці, щоб спробувати відтіснити протестувальників. У сусідньому районі, де збиралася інша група протестів, був спалений автомобіль.

Паризька поліція повідомила, що вранці затримала 20 осіб. Французька столиця розгорнула в суботу більше поліції, ніж попередніми вихідними.

15 березня було останнім днем французьких "Великих національних дебатів", розпочатих президентом Еммануелем Макроном з метою відповісти на вимоги руху "жовтих жилетів".

Протестувальники відкидають дебати як порожні слова і частину кампанії Макроном перед виборами до Європейського парламенту у травні. Вони розгнівані високими податками та економічною політикою Макрона.

У своєму онлайн-заклику до суботніх протестів організатори заявили, що хочуть, щоб цей день став "ультиматумом" для уряду.

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Франція Протести у Франції
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