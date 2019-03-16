"Жовті жилети" зіткнулися з поліцією в Парижі
У суботу протестувальники французького руху "жовтих жилетів" зчепилися з поліцією біля Тріумфальної арки в Парижі. Це вже 18-ті поспіль вихідні протестів проти президента Еммануеля Макрона.
Про це пише AP.
Демонстранти кидали димові шашки та інші об'єкти в офіцерів вздовж Єлисейських полів і почали бити по вікнах поліцейського фургона.
Gendarmerie vans circle Arc de Triomphe like a wagon train. Mob attacks from various angles. Tear gas scatters them. Big dangerous game of cowboys and Indians. pic.twitter.com/3V0VwiThhv— John Lichfield (@john_lichfield) 16 березня 2019 р.
Силовики відступили, але згодом застосували водомет з боку вулиці, щоб спробувати відтіснити протестувальників. У сусідньому районі, де збиралася інша група протестів, був спалений автомобіль.
#Paris début de l'#acte18 des #GiletsJaunes heurts d'une extrême violence dans le secteur des #ChampsElysees journée comparable aux 1er et 8 décembre dernier. Voitures en feu nombreux blessés. pic.twitter.com/QFbmBGhMrP— LINE PRESS (@LinePress) 16 березня 2019 р.
#16mars #arcdetriomphe #violanceparis16mars #GiletsJaunes #GiletsJaunesparis pic.twitter.com/6B4ENet5qG— Elisabeth (@KatNesterova) 16 березня 2019 р.
Паризька поліція повідомила, що вранці затримала 20 осіб. Французька столиця розгорнула в суботу більше поліції, ніж попередніми вихідними.
#ChalecosAmarillos levantan multitud de barricadas, se respira inserreccion en #Paris #GlobalRevolution #GiletsJaunes #Yellowvests #ActeXVIII #Acte18#OmplimMadrid16M pic.twitter.com/g0bbsICnZN— ChalecosAmarillos Global (@ChalecosAmarill) 16 березня 2019 р.
15 березня було останнім днем французьких "Великих національних дебатів", розпочатих президентом Еммануелем Макроном з метою відповісти на вимоги руху "жовтих жилетів".
Протестувальники відкидають дебати як порожні слова і частину кампанії Макроном перед виборами до Європейського парламенту у травні. Вони розгнівані високими податками та економічною політикою Макрона.
У своєму онлайн-заклику до суботніх протестів організатори заявили, що хочуть, щоб цей день став "ультиматумом" для уряду.