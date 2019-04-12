СБУ скасувала заборону на в’їзд скандальному австрійському журналісту

СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заборону на в’їзд в Україну знято! Дякую всім офіційним і неофіційним помічникам", - заявив журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Також Вершютц опублікував лист СБУ, в якому зазначено, що заборону на в’їзд скасовано "у зв’язку з надходженням інформації про припинення існування обставин, на підставі яких особі було заборонено в’їзд".

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль привітала скасування заборони на в’їзд.

"Ми вітаємо скасування заборони на в'їзд кореспондента ORF Крістіана Вершютца до України, як цього вимагала Австрія. Ми сподіваємося, що Крістіан Вершютц знову зможе безперешкодно продовжувати свою журналістську роботу" - написала вона у Twitter.

Wir begrüßen die Aufhebung des Einreiseverbots für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in die Ukraine, so wie von Österreich gefordert.

Wir hoffen, dass Christian Wehrschütz nun wieder ungehindert seiner journalistischen Tätigkeit nachgehen kann. @Wehrschu — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 11 квітня 2019 р.

Раніше Крістіан Вершютц звернувся до суду з позовом визнати рішення СБУ про заборону в’їзду незаконним, його інтереси захищала команда екс-заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.

Раніше СБУ заборонила Вершютцу в’їзд в Україну на один рік. В службі заявили, що підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста та уникнення можливих провокацій - Вершютц раніше заявляв про загрози його життю в Україні.

У МЗС Австрії засудили заборону на в'їзд для журналіста як "неприпустиму цензуру в Європі".

У МЗС України наголосили, що заборона не пов’язана із цензурою, а є наслідком зневажливого ставлення журналіста до українського законодавства.