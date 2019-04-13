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У Британії стався напад на авто посла України

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Британська поліція не вважає терактом напад на авто посла України

Субота, 13 квітня 2019, 18:10

Лондонська поліція не вважає терактом інцидент, який стався 13 квітня біля посольства України у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Скотленд Ярду.

У поліції розповідають, що офіцери виїхали за викликом про зіткнення автомобіля з низкою інших поблизу українського посольства. Коли вони прибули на місце, водій скерував автомобіль на них. Поліцейські застосували зброю і електрошокери, затримавши чоловіка віком близько 40 років. Він не постраждав.

"Інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом", - йдеться у повідомленні.

"За стандартною процедурою, зараз триває розслідування застосування поліцейськими вогнепальної зброї під час цього інциденту. Поки це триває, я б хотів віддати належне офіцерам, які швидко відреагували на цей інцидент і поставили себе під загрозу, як це роблять кожен день, щоб утримати людей Лондона в безпеці", - сказав старший інспектор Енді Волкер. 

Як стало відомо "Європейській правді" з власних джерел, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства.

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