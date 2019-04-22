Колишній посол України в ЄС долучився до консультування Зеленського

Колишній представник України при ЄС Андрій Веселовський консультував команду переможця президентських виборів Володимира Зеленського із зовнішньополітичних питань.

Про це йдеться у статті дипломата "Як має змінитися дипломатична служба України після перемоги Зеленського".

Андрій Веселовський

Андрій Веселовський долучився до команди Володимира Зеленського в останній час перед виборами, хоча і не обіймає формальних посад у "Зе-команді".

Він обіймав посаду постійного представника України при ЄС з березня 2008 року по травень 2010 року.

Андрій Веселовський є українським дипломатом, який має понад 30-ти річний досвід роботи в міністерстві закордонних справ України.

У різні роки — надзвичайний і повноважний посол України в Арабській Республіці Єгипет, в Республіці Кенія за сумісництвом, в Республіці Судан за сумісництвом.

З 27 грудня 2005 по 19 березня 2008 року він також працював заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та президент Євроради Дональд Туск привітали із перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського, заявивши, що він може розраховувати на міцну підтримку Євросоюзом України на шляху реформ та в боротьбі за її цілісність.