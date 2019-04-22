Бывший посол Украины в ЕС присоединился к консультированию Зеленского

Бывший представитель Украины при ЕС Андрей Веселовский консультировал команду победителя президентских выборов Владимира Зеленского по внешнеполитическим вопросам.

Об этом идет речь в статье дипломата "Как должна измениться дипломатическая служба Украины после победы Зеленского".

Андрей Веселовский

Андрей Веселовский присоединился к команде Владимира Зеленского в последнее время перед выборами, хотя и не занимает формальных должностей в "Зе-команде".

Он занимал должность постоянного представителя Украины при ЕС с марта 2008 года по май 2010 года.

Андрей Веселовский – украинский дипломат с более чем 30-летним опытом работы в Министерстве иностранных дел Украины.

В разные годы - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Арабской Республике Египет, в Республике Кения по совместительству, в Республике Судан по совместительству.

С 27 декабря 2005 по 19 марта 2008 года он также работал заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Евросовета Дональд Туск поздравили с победой на президентских выборах Владимира Зеленского, заявив, что он может рассчитывать на прочную поддержку Евросоюзом Украины на пути реформ и в борьбе за ее целостность.