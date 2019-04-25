НАТО посилить підтримку України в рамках трастових фондів

Країни-члени НАТО збільшують власні внески до низки трастових фондів задля підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник проектів трастових фондів НАТО Фредерік Пежо під час зустрічі з віце-прем`єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Зокрема, йдеться про трастові фонди із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених в АТО.

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"НАТО й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів", - цитує Фредеріка Пежо "Урядовий портал".

Він додав, що роботу трастового фонду з медичної реабілітації військовослужбовців буде продовжено до 2021 року та буде виділено кошти на реалізацію низки проектів.

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Сторони також обговорили організацію візиту до Києва генерального менеджера агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), який планується у травні цього року.

Фредерік Пежо повідомив, що представники NSPA планують передати Реабілітаційному центру для військовослужбовців на спортивно-навчальній базі Міноборони "Тисовець" спеціальний автобус, обладнаний для комфортного транспортування поранених бійців, а також медичне обладнання для військового шпиталю в місті Ірпінь.