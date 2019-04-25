Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Держдеп США виступив із заявою щодо паспортизації Росією жителів ОРДЛО

Путін і Кім Чен Ин вперше зустрілися в Росії

Волкер назвав підривом Мінських угод рішення Росії про паспорти

"Паспортний указ" РФ: у Зеленського розраховують на підтримку міжнародної спільноти






НАТО посилить підтримку України в рамках трастових фондів

Четвер, 25 квітня 2019, 08:47

Країни-члени НАТО збільшують власні внески до низки трастових фондів задля підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник проектів трастових фондів НАТО Фредерік Пежо під час зустрічі з віце-прем`єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Зокрема, йдеться про трастові фонди із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених в АТО.

Читайте також
Україна затвердила угоду з НАТО про трастовий фонд зі знешкодження вибухівки

"НАТО й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів", - цитує Фредеріка Пежо "Урядовий портал".

Він додав, що роботу трастового фонду з медичної реабілітації військовослужбовців буде продовжено до 2021 року та буде виділено кошти на реалізацію низки проектів.

Читайте також
Низка країн НАТО виділяють додаткові кошти у трастові фонди в Україні

Сторони також обговорили організацію візиту до Києва генерального менеджера агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), який планується у травні цього року.

Фредерік Пежо повідомив, що представники NSPA планують передати Реабілітаційному центру для військовослужбовців на спортивно-навчальній базі Міноборони "Тисовець" спеціальний автобус, обладнаний для комфортного транспортування поранених бійців, а також медичне обладнання для військового шпиталю в місті Ірпінь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Україна-НАТО
powered by lun.ua