Москва пообіцяла США відповідь на санкції проти глави уряду Чечні

Москва вважає, що оголошене у Вашингтоні рішення про заборону на в'їзд до США главі уряду Чечні Мусліму Хучієву і його дружині "відображає курс на подальше загострення російсько-американських відносин".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ініціатори цього кроку знову пустили в хід необґрунтовані звинувачення проти представника керівництва цього регіону Росії, причому вдалися до безпринципного методу колективної відповідальності, що поширюється на членів сім'ї неугодного їм державного діяча. Даремно розраховуючи, що тим самим зможуть зчинити більший тиск на нашу країну", - йдеться у заяві департаменту інформації і друку МЗС РФ.

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"Зрозуміло, подібні ворожі дії не залишаться без відповіді, однак рекомендували б Вашингтону задуматися про те, що постійне запровадження санкцій виставляє його в дедалі непривабливішому світлі", - додали у Москві.

У нещодавній доповіді, підготовленій ОБСЄ, міститься висновок про те, що посадові особи чеченського уряду безкарно чинять серйозні і тривалі порушення та зловживання у сфері прав людини, беручи участь в "гонінні і переслідуванні, свавільних чи незаконних арештах або затриманнях, тортурах, насильницьких викраденнях і позасудових стратах".