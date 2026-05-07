У Румунії оголошували тривогу через можливе падіння предметів з неба

У четвер вранці Інспекція з надзвичайних ситуацій румунського повіту Тулча випустила нове повідомлення RO-Alert для північної частини повіту щодо можливості падіння предметів з повітряного простору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Громадянам рекомендується зберігати спокій та дотримуватися заходів і вказівок, надісланих владою.

"Сьогодні, приблизно о 08:40, через систему RO-ALERT було надіслано попереджувальне повідомлення для північної частини повіту Тулча щодо можливості падіння предметів з повітряного простору. Повідомлення має на меті інформування та попередження населення у зазначених районах з метою вжиття заходів захисту та безпеки", – повідомляє Інспекція з надзвичайних ситуацій.

Ця інформація з’явилася після виявлення у неділю, 26 квітня, у повіті Тулча уламків дрона, після чого влада ізолювала територію та розпочала розслідування з метою встановлення їхнього походження.

Фрагменти дрона також були знайдені в суботу, 25 квітня, на території ферми в повіті Тулча, у зв'язку з атаками РФ на Україну поблизу кордону з Румунією.