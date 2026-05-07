В МЗС розповіли про стан українців, які перебувають на борту лайнера з хантавірусом

На борту круїзного лайнера MV Hondius, де було зафіксовано спалах хантавірусу, перебувають п'ять громадян України, ознак захворювання в них не виявлено.

Про це повідомили журналістам в МЗС України, передає "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, станом на ранок 7 травня судно прямує до іспанських Канарських островів. Прибуття заплановано на 9 травня. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.

"Стан здоров’я п'ятьох громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак захворювання у них не виявлено", – розповіли в МЗС.

Як зазначається, посольство України в Нідерландах продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України, посольства України в Нідерландах та консульства України в Малазі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія прийме на своїх Канарських островах круїзний лайнер, де стався спалах хантавірусу, та прийме на лікування одного з найважчих пацієнтів – лікаря, члена екіпажу. Ще трьох хворих повітрям евакуюють на лікування до Нідерландів та Німеччини, не чекаючи прибуття на Канари.

Регіональний уряд іспанських Канарських островів виступив проти того, щоб лайнер причалив до них.

Як повідомлялося, після того, як лайнер пришвартується в порту на Тенерифе, іноземні пасажири будуть евакуйовані до своїх країн, а 14 іспанців доставлять до лікарні в Мадриді, де вони пройдуть карантин.