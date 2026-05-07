У Брюсселі призупинили план реконструкції конференц-залу за 3,6 млн євро
Орган ЄС, що представляє місцеві та регіональні органи влади, призупинив реалізацію суперечливого проєкту вартістю 3,6 млн євро, що передбачав будівництво конференц-залу на 450 місць.
Про це Politico повідомила очільниця органу Ката Тютто, пише "Європейська правда".
Тютто заявила, що ця пропозиція "знята з порядку денного", поки лідери оцінюють її доцільність.
Політики з Комітету регіонів дізналися про плани, розроблені адміністрацією інституції, лише тоді, коли їх представили на затвердження.
"Зараз це питання знято з порядку денного, оскільки ми всі відчули, що нам потрібно більше інформації", – сказала Тютто.
Вона наголосила, що профспілки будуть залучені до планів реконструкції.
"З огляду на загальні фінансові обмеження, ми бачимо всі проблеми, на вирішення яких у нас не вистачає коштів", – зазначила вона.
За словами Тютто, Комітет регіонів збирає додаткову інформацію та консультується з Європейським економічним і соціальним комітетом, який також використовує цю будівлю.
