У Брюсселі призупинили план реконструкції конференц-залу за 3,6 млн євро

Орган ЄС, що представляє місцеві та регіональні органи влади, призупинив реалізацію суперечливого проєкту вартістю 3,6 млн євро, що передбачав будівництво конференц-залу на 450 місць.

Про це Politico повідомила очільниця органу Ката Тютто, пише "Європейська правда".

Тютто заявила, що ця пропозиція "знята з порядку денного", поки лідери оцінюють її доцільність.

Політики з Комітету регіонів дізналися про плани, розроблені адміністрацією інституції, лише тоді, коли їх представили на затвердження.

"Зараз це питання знято з порядку денного, оскільки ми всі відчули, що нам потрібно більше інформації", – сказала Тютто.

Вона наголосила, що профспілки будуть залучені до планів реконструкції.

"З огляду на загальні фінансові обмеження, ми бачимо всі проблеми, на вирішення яких у нас не вистачає коштів", – зазначила вона.

За словами Тютто, Комітет регіонів збирає додаткову інформацію та консультується з Європейським економічним і соціальним комітетом, який також використовує цю будівлю.

