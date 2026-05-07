Французький контейнеровоз подолав Ормузьку протоку на тлі загострення в регіоні

Французький контейнеровоз CMA CGM Saigon з’явився в Аравійському морі після того, як востаннє його фіксували у Перській затоці, що може свідчити про успішний прохід Ормузької протоки західноєвропейським судном на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

За даними систем відстеження суден, у вівторок, 5 травня, контейнеровоз помітили поблизу міста Рас-Аль-Хайма в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Уже пізно ввечері 6 травня судно знову з’явилося біля узбережжя Оману, вказавши пунктом призначення Коломбо на Шрі-Ланці.

Як зазначається, перерва в сигналах судна між двома точками може означати, що воно пройшло Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами або в умовах інтенсивного заглушення сигналів, яке часто спостерігається в цьому районі.

Варто зазначити, що інше судно компанії – CMA CGM San Antonio – 5 травня зазнало атаки під час проходження протокою. Унаслідок інциденту члени екіпажу отримали поранення, саме судно було пошкоджене.

Нагадаємо, 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

А наступного дня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав.