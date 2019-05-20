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Німеччина виділила Україні 82 мільйони євро на реформи

Понеділок, 20 травня 2019, 18:17

У Києві сьогодні був підписаний протокол провиділення Німеччиною України технічної та фінансової допомоги у розмірі 82 мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента Володимира Зеленського: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році. Сьогодні у Києві підписується протокол! Дякуємо Німеччино", - написав Мельник.

Зазначимо, що від імені німецького уряду на інавгурацію Зеленського до Києва приїхав колишній президент ФРН Кристіан Вульфф.

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