Німеччина виділила Україні 82 мільйони євро на реформи

У Києві сьогодні був підписаний протокол провиділення Німеччиною України технічної та фінансової допомоги у розмірі 82 мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента Володимира Зеленського: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році. Сьогодні у Києві підписується протокол! Дякуємо Німеччино", - написав Мельник.

Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується 🇺🇦🇩🇪протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 травня 2019 р.

Зазначимо, що від імені німецького уряду на інавгурацію Зеленського до Києва приїхав колишній президент ФРН Кристіан Вульфф.