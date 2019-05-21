Італійська авіакомпанія Alitalia скасувала половину рейсів через страйк

Національний італійський авіаперевізник Alitalia скасовує у вівторок половину рейсів через страйк наземного персоналу, пілотів і бортпровідників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кількість скасованих рейсів перевищила 300, в основному це перельоти між італійськими містами і з великих міст країни в європейські міста.

Щоб обмежити незручності пасажирів, Alitalia запустила екстрений план, який передбачає використання більш великих літаків на внутрішніх і міжнародних лініях з метою перереєстрації пасажирів, постраждалих від скасування рейсів, на перших же доступних рейсах, і 60% пасажирів зможуть полетіти в цей же день.

Страйк оголосили найбільші профспілки галузі. Крім бортпровідників Alitalia і співробітників наземних служби участь в ньому візьмуть працівники невеликих авіакомпаній Blue Air і Blue Panorama.

Профспілки занепокоєні критичним станом авіагалузі, відсутністю її держпідтримки, умов колективних договорів з компаніями та аеропортами, а також невизначеністю з майбутнім Alitalia, яка продовжує перебувати в пошуках покупця або в очікуванні рішення про націоналізацію.