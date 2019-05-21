Будівлю парламенту Греції закидали червоною фарбою
Вівторок, 21 травня 2019, 16:51
У вівторок вандали закидали червоною фарбою парламент Греції - одну з найбільш охоронюваних будівель в центральній частині Афін.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Це трапилося за кілька днів до виборів у Європейський парламент. Зловмисники жбурляли фарбу всього кілька хвилин, а потім розсіялися по довколишніх вулицях. На фасаді парламенту залишилося кілька червоних плям.
За словами поліції, зловмисники також використали дві димові шашки.
Такі напади трапляються в Афінах доволі часто, хоча рідко нападники обирають за ціль будівлю парламенту.
Раніше цього місяця зловмисники закидали чорною фарбою стіни довкола резиденції посла США в Афінах. Відповідальність за це на себе взяли анархісти.
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