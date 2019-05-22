"Питання не в посаді": Зеркаль обіцяє ввечері дати пояснення щодо АП

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що ввечері дасть пояснення ситуації з її призначенням на посаду заступника голови адміністрації президента.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дякую за всі ваші емоції (без винятку). Вони надихають! Парадокси з указом 309 породжують чутки і нерозуміння. Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі можу сказати - питання не в посаді", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, ввечері 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль заступником глави адміністрації.

Однак ближче до півночі указ про призначення Зеркаль заступницею зник з офіційного сайту глави держави.

Відомо, що призначення дипломатки на посаду зовнішньополітичного радника президента (у статусі замглави АП) зірвалося з ініціативи самої Зеркаль. Чинна заступниця глави МЗС не вважала за можливе працювати із тим керівництвом Адміністрації президента, яке обрав Зеленський.

Кандидатура нового керівника зовнішньополітичного блоку наразі невідома.

Також лишається не остаточно узгодженим, яку роль відіграватиме Олена Зеркаль за оновленої конфігурації влади. Водночас, джерела на Банковій повідомили УП, що Зеркаль погоджувалась бути уповноваженим з питань міжнародних судів України щодо Росії.

Детальніше про очікувані призначення читайте у статті "Зе-дипломатія: хто та як керуватиме зовнішньою політикою за нового президента".