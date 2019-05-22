США дали Туреччині час до червня скасувати угоду з РФ щодо С-400 - ЗМІ

США висунули ультиматум Туреччині, надавши Анкарі трохи більше двох тижнів для відмови від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 і купівлі американського аналога - системи ПРО Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNBC.

"До кінця першого тижня червня Туреччина повинна анулювати російську угоду і купити американську систему ПРО Patriot, або їй загрожує виключення з програми Lockheed Martin щодо F-35, конфіскація 100 обіцяних літаків F-35, введення санкцій США і потенційні наслідки з боку НАТО", - повідомляє телеканал з посиланням на численні джерела.

За даними декількох джерел, це "остання пропозиція" Держдепартаменту США.

У Вашингтоні і раніше приймали спроби змусити Туреччину відмовитися від російської системи ПРО. США вважають, що Туреччина, яка є членом НАТО, ризикує зробити американську бойову техніку, зокрема винищувачі F-35, більш вразливою після одночасного використання її з російським комплексом С-400.

Туреччина неодноразово заявляла, що угода про покупку С-400 є "завершенною угодою" і не може бути скасована.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини повідомив, що Анкара відправила в РФ своїх військовослужбовців проходити підготовку для експлуатації системи ПРО С-400, незважаючи на заперечення США і НАТО проти рішення Анкари придбати російські ракетні системи.