Посол ЄС прокоментував розпуск Ради Зеленським

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що розпуск Верховної ради повинен відбутись у відповідності до закону та відображати волю народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у коментарі агентству УНІАН.

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"Я просто вірю, що все має бути зроблено відповідно до закону, і в той же час відображати волю народу. І я впевнений, що новому керівництву вдасться це зробити", - заявив Мінгареллі.

Також він прокоментував, чи може рішення про достроковий розпуск парламенту вплинути на відносини України з ЄС.

"Чому? ЄС підтримує Україну, і ми готові допомоги усім, чим зможемо", - наголосив посол ЄС.

Як повідомлялось раніше, в ЄС очікують, що розпуск Верховної ради буде здійснено відповідно до закону, а дострокові вибори будуть вільними, справедливими та такими, що заслуговують на довіру.

Нагадаємо, під час інавгураційної промови 20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає парламент.