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Качинський розповів про "дуже сильне" російське лобі в ЄС

Середа, 22 травня 2019, 15:33

Лідер партії влади Польщі Ярослав Качинський заявив, що політичні угруповання у деяких країнах ЄС, зокрема у Франції, мають очевидні зв’язки з Росією та отримують її підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у інтерв’ю виданню Gazeta Polska, яке було опубліковане у середу.

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"З 30 тисяч різних лобістських груп, що діють сьогодні в штаб-квартирі ЄС, величезна частина має пряме російське походження або пов'язана з росіянами", - сказав Качинський. За його словами, "російське лобі в ЄС дуже, дуже сильне".

Качинський розповів про вплив Росії на Європейський Союз. Він вказав на "політичні формування, що діють в окремих країнах, та які явно пов'язані з Москвою і отримують її підтримку".

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Як приклад він навів "Національне зібрання" на чолі з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен.

 "Найважливіше питання: наскільки Кремль буде коригувати політику таких формувань, якщо вони стануть важливою силою в ЄС?  Наскільки сильні ці зв'язки і залежності?" - зазначив лідер "Права і справедливолсті".

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