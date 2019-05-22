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У Латвії почалося попереднє голосування на виборах до Європарламенту

Середа, 22 травня 2019, 17:06

У Латвії в середу проходить попереднє голосування на виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Сьогодні латвійські виборці можуть проголосувати на дільницях з 17.00 до 20.00, у четвер - з 9.00 до 12.00, в п'ятницю - з 10.00 до 16.00.

У Латвії достроково виборці можуть проголосувати на своїй або іншій виборчій дільниці, якщо між ними можливий обмін даними онлайн.

Від Латвії в Європарламент будуть обрані вісім депутатів. У виборах беруть участь 16 кандидатських списків.

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Вибори до Європарламенту відбудуться з 23 по 26 травня, але результати будуть відомі тільки після завершення голосування у всіх країнах.

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Вибори в ЄС Латвія
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