Туск закликав британців підтримати на виборах в Європарламент нову партію Change UK

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав британських виборців підтримати на виборах в Європарламент кандидатів від партії Change UK, що підтримують членство Британії в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Партія Change UK була сформована в квітні, коли 11 депутатів залишили лави консерваторів і лейбористів, щоб створити нову політичну силу.

Одним з канидадтів партії в Лондоні є Ян Вінсент-Ростовські, який працював в уряді Туска, коли він був прем'єр-міністром Польщі.

"Ян Ростовський працював зі мною в якості міністра фінансів Польщі протягом шести років, а потім в якості заступника прем'єр-міністра. Він не тільки був кращим міністром фінансів в Європі під час фінансової кризи, він також дуже хороший друг, який став би відмінним членом Європарламенту для Лондона, який, я знаю, він любить", - заявив Туск.

Вінсент-Ростовські відкинув критику про втручання Туска. "Це європейські вибори, тому Туск має повне право висловити свою думку", - написав він у Twitter.

Вибори до Європарламенту відбудуться в Великій Британії 23 травня.

Велика Британія візьме участь у виборах до Європарламенту, так як вже очевидно, що їй не вистачить часу для ратифікації угоди про вихід з ЄС в парламенті.

Нагадаємо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня погодилися надати Британії "гнучке" відтермінування її виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року.

Лідери ЄС також вирішили, що якщо Британія не схвалить угоду до 22 травня і відмовиться від участі у виборах в Європарламент, її членство у блоці припиниться 31 травня.