Німеччина продовжила участь у місії НАТО в Косові

Уряд Німеччини вирішив ще на рік продовжити участь солдатів Бундесверу в місії НАТО KFOR у Косові.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle.

Максимально можливу кількість залучених німецьких солдатів скоротили з 800 до 400 осіб. В уряді зазначили, що Бундесвер зможе оперативно реагувати у разі несподіваного погіршення безпекової ситуації.

Рішення ще має схвалити Бундестаг, але з огляду на голоси "великої коаліції" в парламенті проблем із затвердженням рішення виникнути не повинно.

"Продовження участі у KFOR - в інтересах німецької політики безпеки", - йдеться у рішенні уряду. Також зазначається, що ситуація у Косові й надалі залишається переважно спокійною і стабільною, однак через нездійснену поки нормалізацію відносин з Сербієюз зберігається потенціал для ескалації, особливо на півночі країни, населеній переважно сербами.

На даний момент у Косові перебувають 70 німецьких солдатів. Після того, як у 2008 році країна проголосила незалежність, місія KFOR концентрується на контролі за розвитком силових структур, які повинні бути професійними, демократично контрольованими та багатоетнічними.