Комітет Ради підтримав звільнення Клімкіна і призначення Пристайка

Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту підтримати відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначити главою зовнішньополітичного відомства Вадима Пристайка.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні у четвер.

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Згідно з порядком денним, парламент розгляне ці питання на пленарному засіданні у четвер.

Подання на звільнення Клімкіна і призначення Пристайка Зеленський вніс на розгляд депутатів 11 червня, але Рада провалила голосування за звільнення глави МЗС.

Раніше Зеленський розкритикував ВР за те, що вона досі не звільнила Клімкіна, навіть після того, як він запропонував кандидатуру Пристайка. За його словами, це призвело до того, що він дізнається інформацію про міжнародні кроки "з інтернету".

1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".