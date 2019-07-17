Зеленський обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі і транзит газу

Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель шляхи активізації мирного врегулювання на Донбасі, питання транзиту газу і перспектив реалізації інвестиційних проектів.

Про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Було позитивно відзначено результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у Нормандському форматі в Парижі, що має надати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи" - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський і Меркель наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в’язнів, а також завершенні процесу розведення сил та засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.

"Володимир Зеленський та Ангела Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України" - повідомили у пресслужбі.

Також вони обговорили перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Нагадаємо, зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі в п'ятницю, 12 липня, з метою відновлення роботи "нормандського формату".