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Єврокомісія планує антимонопольне розслідування щодо Amazon

Середа, 17 липня 2019, 12:53

Єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер у найближчі дні розпочне антимонопольне розслідування проти найбільшого онлайн-ритейлера світу Amazon.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству Bloomberg стало відомо від двох власних джерел, знайомих зі справою.

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Протягом декількох місяців Вестагер натякала на те, що прагне прискорити попереднє розслідування можливого несправедливого використання компанією Amazon даних про продажі, щоб отримати перевагу над своїми конкурентами, невеликими продавцями на своїй платформі Marketplace.

Розпочате розслідування може призвести до штрафів проти Amazon або змінити спосіб роботи компанії, яка розташована у Сієтлі.

Вестагер вже обклала Google рекордними штрафами і наказала Apple виплатити мільярди євро податкових субсидій.

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Amazon і Європейська комісія в Брюсселі наразі відмовилися коментувати плани щодо відкриття розслідування.

Єврокомісія вже двічі проводила перевірку компанії Amazon. Раніше комісія проводила податкове розслідування стосовно компанії, а також розслідувала дистрибуцію електронних книг.

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