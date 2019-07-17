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США відправили в Європу винищувачі F-35 та F-15 для перевірки бойової готовності

Середа, 17 липня 2019, 20:07

Військово-повітряні сили США направили групу винищувачів і транспортних літаків в Польщу, Литву й Естонію, щоб перевірити здатність швидко розгортати авіацію за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву  на сайті командування ВПС США в Європі і Африці (USAFE).

Літаки F-35A Lightning II, F-15E Strike Eagles і C130 прибули на авіабазу Повідзь в Польщі в рамках операції Rapid Forge.

Це - навчання, призначені для перевірки бойової готовності ВПС США.

"Здатність діяти в передових точках дає можливість колективної оборони і надає союзникам США і НАТО стратегічну та оперативну широту, необхідну для стримування супротивників і забезпечення безпеки наших союзників і партнерів", - сказали в USAFE.

Літаки проводили заправку і переозброєння з використанням інертних боєприпасів в Польщі, Литві та Естонії.

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