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У Німеччині проходять обшуки в квартирах ісламських екстремістів

Четвер, 18 липня 2019, 09:52

Німецька поліція повідомила про обшуки у квартирах ісламських екстремістів на заході Німеччини на тлі підозр у можливій підготовці теракту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Кельнська поліція повідомила, що рейди почалися близько 4 години ранку в четвер і зосередилися на квартирі в сусідньому місті Дюрен, де офіцери шукали "конкретні вказівки на плани теракту".

Поліція обіцяє повідомити більш детальну інформацію про обшуки пізніше в четвер.

Як повідомлялося, з 2010 року спецслужби Німеччини запобігли 13 терористичним актам.

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Німеччина тероризм
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