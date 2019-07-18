У Німеччині проходять обшуки в квартирах ісламських екстремістів
Четвер, 18 липня 2019, 09:52
Німецька поліція повідомила про обшуки у квартирах ісламських екстремістів на заході Німеччини на тлі підозр у можливій підготовці теракту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Кельнська поліція повідомила, що рейди почалися близько 4 години ранку в четвер і зосередилися на квартирі в сусідньому місті Дюрен, де офіцери шукали "конкретні вказівки на плани теракту".
Поліція обіцяє повідомити більш детальну інформацію про обшуки пізніше в четвер.
Як повідомлялося, з 2010 року спецслужби Німеччини запобігли 13 терористичним актам.
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