В Германии проходят обыски в квартирах исламских экстремистов
Четверг, 18 июля 2019, 09:52
Немецкая полиция сообщила об обысках в квартирах исламских экстремистов на западе Германии на фоне подозрений в возможной подготовке теракта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Кельнская полиция сообщила, что рейды начались около 4 часов утра в четверг и сосредоточились на квартире в соседнем городе Дюрен, где офицеры искали "конкретные указания на планы теракта".
Полиция обещает сообщить более подробную информацию об обысках позже в четверг.
Как сообщалось, с 2010 года спецслужбы Германии предотвратили 13 террористических актов.
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