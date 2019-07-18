Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения по делу Седлецкой

Во Франции после финала Кубка африканских наций задержали 200 человек

Иран захватил британский танкер

Землетрясение в Афинах: обваленные дома, четверо пострадавших






В Германии проходят обыски в квартирах исламских экстремистов

Четверг, 18 июля 2019, 09:52

Немецкая полиция сообщила об обысках в квартирах исламских экстремистов на западе Германии на фоне подозрений в возможной подготовке теракта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кельнская полиция сообщила, что рейды начались около 4 часов утра в четверг и сосредоточились на квартире в соседнем городе Дюрен, где офицеры искали "конкретные указания на планы теракта".

Полиция обещает сообщить более подробную информацию об обысках позже в четверг.

Как сообщалось, с 2010 года спецслужбы Германии предотвратили 13 террористических актов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия терроризм
powered by lun.ua