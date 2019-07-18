В Германии проходят обыски в квартирах исламских экстремистов

Немецкая полиция сообщила об обысках в квартирах исламских экстремистов на западе Германии на фоне подозрений в возможной подготовке теракта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кельнская полиция сообщила, что рейды начались около 4 часов утра в четверг и сосредоточились на квартире в соседнем городе Дюрен, где офицеры искали "конкретные указания на планы теракта".

Полиция обещает сообщить более подробную информацию об обысках позже в четверг.

Как сообщалось, с 2010 года спецслужбы Германии предотвратили 13 террористических актов.