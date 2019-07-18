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Франція звузить обмеження для геїв-донорів крові

Четвер, 18 липня 2019, 13:51

Французьким геям і бісексуальним чоловікам з 2016 року заборонили здавати кров, якщо протягом року в них була нетрадиційна сексуальна активність. Нині Міністерство охорони здоров'я оголосило, що скоротить період обов'язкового утримання перед здачею до 4 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Послаблення обмежень планують ухвалити до 2020 року. Це "перший крок" у планах довести умови донорства для геїв у відповідність до умов гетеросексуалів до 2022 року.

Рішення міністра охорони здоров'я Аньєс Бузин "базується на наукових, об'єктивних і незалежних елементах", заявило відомство.

З метою обґрунтування обмежень, органи охорони здоров'я зазначили, що чоловіки, у яких був незахищений секс з чоловіками, мають значно вищий ризик зараження, а тривалий інкубаційний період вірусу ускладнює його виявлення.

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Оголошення надійшло через місяць після того, як правозахисні групи подали скаргу до Європейської комісії з приводу дискримінації з боку держави Франція.

Вони вказали, що 12-місячне утримання перед здачею крові фактично обмежує можливості донорства для 93,8 відсотка чоловіків.

Групи підтримки гомосексуалів зазначили, що з 1983 року чоловікам, які мали секс з чоловіками, було повністю заборонено здавати кров, а дослідження французького агентства охорони здоров'я SpF показали, що рішення про скасування заборони у липні 2016 року не збільшило ризик інфікування ВІЛ.

Багато інших країн, які скасували заборону для гомосексуалів здавати кров, також запровадили 12-місячні періоди утримання. Серед них США, Австралія, Швеція та Японія. Італія та Іспанія належать до групи кількох європейських країн, які не мають політики утримання для геїв.

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Франція
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