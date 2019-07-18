Франция сузит ограничения для геев-доноров крови

Французским геям и бисексуальныv мужчинам с 2016 года запретили сдавать кровь, если в течение года у них была нетрадиционная сексуальная активность. Сейчас Министерство здравоохранения объявило, что сократит период обязательного воздержания перед сдачей до 4 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Ослабление ограничений планируют принять до 2020 года. Это "первый шаг" в планах довести условия донорства для геев в соответствие с условиями гетеросексуалов до 2022 года.

Решение министра здравоохранения Аньес Бузин "базируется на научных, объективных и независимых элементах", заявило ведомство.

С целью обоснования ограничений органы здравоохранения отметили, что мужчины, у которых был незащищенный секс с мужчинами, имеют значительно более высокий риск заражения, а длительный инкубационный период вируса затрудняет его обнаружение.

Объявления поступило через месяц после того, как правозащитные группы подали жалобу в Европейскую комиссию по поводу дискриминации со стороны государства Франция.

Они указали, что 12-месячное воздержание перед сдачей крови фактически ограничивает возможность донорства для 93,8 процента мужчин.

Группы поддержки гомосексуалов отметили, что с 1983 года мужчинам, у которых был секс с мужчинами, было полностью запрещено сдавать кровь, а исследование французского агентства здравоохранения SpF показали, что решение об отмене запрета в июле 2016 не увеличило риск инфицирования ВИЧ.

Многие другие страны, которые отменили запрет для гомосексуалов сдавать кровь, также ввели 12-месячные периоды воздержания. Среди них США, Австралия, Швеция и Япония. Италия и Испания относятся к группе нескольких европейских стран, не имеющих политики воздержания для геев.