У Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами: 15 загиблих, 20 постраждалих

Щонайменше, 15 людей загинули і понад 20 отримали травми на сході Туреччини в результаті аварії мікроавтобуса з незаконними мігрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, і машина з'їхала з дороги біля містечка Іпекюлу в провінції Ван.

"Зусилля з порятунку постраждалих та їх переміщення в лікарню тривають. На даний момент відомо, що 15 людей загинули, понад 20 отримали травми", - сказав губернатор провінції.

Відомо, що серед загиблих були жінки і діти, національності мігрантів не повідомляють.

Туреччина є ключовим транзитним пунктом для нелегальних мігрантів, які прагнуть перебратися в Європу.