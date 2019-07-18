У Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами: 15 загиблих, 20 постраждалих
Четвер, 18 липня 2019, 15:07
Щонайменше, 15 людей загинули і понад 20 отримали травми на сході Туреччини в результаті аварії мікроавтобуса з незаконними мігрантами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, і машина з'їхала з дороги біля містечка Іпекюлу в провінції Ван.
"Зусилля з порятунку постраждалих та їх переміщення в лікарню тривають. На даний момент відомо, що 15 людей загинули, понад 20 отримали травми", - сказав губернатор провінції.
Відомо, що серед загиблих були жінки і діти, національності мігрантів не повідомляють.
Туреччина є ключовим транзитним пунктом для нелегальних мігрантів, які прагнуть перебратися в Європу.
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