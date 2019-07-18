В Турции разбился микроавтобус с мигрантами: 15 погибших, 20 пострадавших

По меньшей мере, 15 человек погибли и более 20 получили травмы на востоке Турции в результате аварии микроавтобуса с незаконными мигрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги возле городка Ипекюлу в провинции Ван.

"Усилия по спасению пострадавших и их переводу в больницу продолжаются. К настоящему времени 15 человек погибли, более 20 получили травмы", - сказал губернатор провинции.

Известно, что среди погибших были женщины и дети, национальности мигрантов не сообщают.

Турция является ключевым транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, стремящихся перебраться в Европу.