В Турции разбился микроавтобус с мигрантами: 15 погибших, 20 пострадавших
Четверг, 18 июля 2019, 15:07
По меньшей мере, 15 человек погибли и более 20 получили травмы на востоке Турции в результате аварии микроавтобуса с незаконными мигрантами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги возле городка Ипекюлу в провинции Ван.
"Усилия по спасению пострадавших и их переводу в больницу продолжаются. К настоящему времени 15 человек погибли, более 20 получили травмы", - сказал губернатор провинции.
Известно, что среди погибших были женщины и дети, национальности мигрантов не сообщают.
Турция является ключевым транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, стремящихся перебраться в Европу.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua