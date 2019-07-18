Швеція не може дати дозвіл на проживання українці, що втратила ногу через теракт - міністр

Шведський міністр юстиції заявив, що українці, яка втратила праву ногу в результаті теракту в Стокгольмі у квітні 2017 року, не може бути наданий дозвіл на постійне проживання на засадах помилування.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP.

Морган Йоханссон у четвер заявив, що такий дозвіл не може бути наданий Ірині Замановій, оскільки "помилування стосується лише кримінальних справ, а не дозволів на проживання".

39-річна Заманова у квітні 2017 року приїхала до Швеції як туристка, коли стався теракт. Вона була серед десяти поранених, а її травми були настільки серйозними, що лікарі вимушені були ампутувати їй праву ногу.

Теракт скоїв шукач притулку з Узбекистану Рахмат Акілов, який присягнув на вірність ІДІЛ. Він викрав вантажівку і в’їхав у пішоходів у центрі Стокгольма. В результаті теракту загинули п'ять людей та десять отримали поранення. У червні 2018 року Акілова засудили до довічного ув’язнення.

Заманова спочатку отримала дозвіл на тимчасове проживання, оскільки вона була свідком у судовому процесі проти нападника.

Потім вона подала заяву на отримання постійного дозволу, яку у серпні торік відхилила Шведська міграційна служба, а потім міграційний суд після того, як вона подала апеляцію. Це обґрунтували тим, що жінка нібито не зможе забезпечити себе в Швеції, а медична допомога доступна й в Україні.

Заманова оскаржила рішення у вищому суді Швеції з питань міграції, проте суд вирішив не розглядати справу, тобто рішення суду нижчої інстанції залишилося чинним.

Також Заманова звернулася до уряду з проханням надати їй право постійного проживання у Швеції на засадах помилування.

Заманова стверджувала, що не зможе отримати такий же рівень медичної допомоги в Україні, як у Швеції.

Замановій разом з 14-річною донькою доведеться залишити Швецію вже в серпні.