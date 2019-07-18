Швеция не может дать разрешение на проживание украинке, потерявшей ногу из-за теракта - министр

Шведский министр юстиции заявил, что украинке, потерявшей правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, не может быть предоставлено разрешение на постоянное жительство на основе помилования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Морган Йоханссон в четверг заявил, что такое разрешение не может быть предоставлено Ирине Замановой, поскольку "помилование касается только уголовных дел, а не вида на жительство".

39-летняя Заманова в апреле 2017 года приехала в Швецию как туристка, когда произошел теракт. Она была среди десяти раненых, а ее травмы были настолько серьезными, что врачи вынуждены были ампутировать ей правую ногу.

Теракт совершил искатель убежища из Узбекистана Рахмат Акилов, присягнувший на верность ИГИЛ. Он похитил грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения. В июне 2018 года Акилова приговорили к пожизненному заключению.

Заманова сначала получила разрешение на временное проживание, поскольку она была свидетелем в судебном процессе против нападающего.

Затем она подала заявление на получение права постоянного жительства, которое в августе прошлого года отклонила Шведская миграционная служба, а затем миграционный суд после того, как она подала апелляцию. Это обосновали тем, что женщина якобы не сможет обеспечить себя в Швеции, а медицинская помощь доступна и в Украине.

Заманова обжаловала решение в высшем суде Швеции по вопросам миграции, однако суд решил не рассматривать дело, то есть решение суда низшей инстанции осталось в силе.

Также Заманова обратилась к правительству с просьбой предоставить ей право постоянного проживания в Швеции на основе помилования.

Заманова утверждала, что не сможет получить такой же уровень медицинской помощи в Украине, как в Швеции.

Замановой вместе с 14-летней дочерью придется покинуть Швецию уже в августе.