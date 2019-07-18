Парламент Туреччини засудив санкції ЄС за бурові роботи поблизу Кіпру
Чотири основні партії в парламенті Туреччини опублікували спільну декларацію, яка засуджує рішення ЄС призупинити переговори на високому рівні з Анкарою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
"Ми рішуче проклинаємо невігластво і зневагу до законних прав кіпріотів-турків і Турецької Республіки, заснованих на міжнародному праві. Туреччина і турецький Кіпр мають можливість захищати свої права на основі міжнародного права, не піддаючись ніякому тиску", - йдеться в декларації.
Декларація закликає ЄС "проявляти справедливе і неупереджене ставлення і дотримуватися міжнародного права".
Народно-демократична партія (HDP) не підписала декларацію парламенту.
Міністри закордонних справ ЄС оголосили про введення санкцій проти Туреччини через буріння в морі біля берегів Кіпру.
Міністри також попередили про "цілеспрямовані заходи" проти окремих осіб і компаній, якщо Туреччина продовжить бурильні роботи.