Парламент Турции осудил санкции ЕС за буровые работы вблизи Кипра

Четыре основные партии в парламенте Турции опубликовали совместную декларацию, осуждающую решение ЕС приостановить переговоры на высоком уровне с Анкарой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Мы решительно проклинаем невежество и пренебрежение законными правами киприотов-турок и Турецкой Республики, основанных на международном праве. Турция и турецкий Кипр имеют возможность защищать свои права на основе международного права, не поддаваясь никакому давлению", - говорится в декларации.

Декларация призывает ЕС "проявлять справедливое и беспристрастное отношение и соблюдать международное право".

Народно-демократическая партия (HDP) не подписала декларацию парламента.

Министры иностранных дел ЕС на этой неделе объявили о введении санкций против Турции в связи с ее бурением в море у берегов Кипра.

Министры также предупредили о "целенаправленных мерах" против отдельных лиц и компаний, если Турция продолжит бурильные работы.