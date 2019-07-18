Глава МЗС Угорщини: Німеччина і Франція збільшують торгівлю з РФ попри санкції

Угорщина пропонує провести оцінку впливу європейських санкцій проти РФ, тому що країни західної Європи нарощують торгівлю з Москвою попри їх запровадження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Угорщини Пітер Сійярто в інтерв'ю "Голосу Америки".

"І тут ми бачимо багато лицемірства. Гляньте на останні числа торгівлі між Францією і Росією, до прикладу. Ця торгівля зросла на 45% протягом двох останніх років підсанкційного режиму. Торгівля між Німеччиною і Росією зросла на 29% за останні два роки підсанкційного режиму", - сказав Сійярто.

За його словами, Угорщина втратила понад 8 мільярдів доларів від можливостей експорту з моменту введення санкцій.

"Тож тут є велике лицемірство, це по-перше. А по-друге, якщо ви глянете на результати санкцій, то думаю нам треба підняти питання, чи ці санкції досягли своєї мети — економічно або політично", - додав він.

Сійярто наголосив, що Угорщина ніколи не ветувала санкцій і висловлювались за територіальну цілісність і суверенність України.

"Але коли йдеться про вплив санкцій, і коли йдеться про деталі торгівлі між західною Європою і Росією в останні роки, це треба взяти до уваги. По чесному, без лицемірства і політ коректності", - сказав він.