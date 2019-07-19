Кількість шукачів притулку у Німеччині зросла до 1,8 млн осіб

Число мігрантів, які претендують на статус біженця, зросло в Німеччині в 2018 році на 6% порівняно з попереднім роком і склало 1,8 млн осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Цифра в 1,8 мільйона охоплює всіх претендентів на отримання статусу біженця, які знаходяться на території Німеччини, у тому числі тих, чиє клопотання було відхилено, і тих, хто чекає видворення з країни.

До останньої категорії належать трохи більше 190 тисяч осіб - з причини того, що їх клопотання на отримання статусу біженця не було задоволено або цей статус вже минув. Більшість претендентів, чиї заяви були відхилені, - приїжджі з Афганістану, Іраку та Сербії.

1,3 млн осіб у Німеччині сьогодні мають офіційний статус тих, хто потребує захисту, однак лише у кожного п'ятого біженця цей статус є безстроковим. Кількість офіційно зареєстрованих біженців у 2018 році порівняно з попереднім роком зросла на 11%.

У вересні 2015 року канцлерка Німеччини Ангела Меркель прийняла рішення відкрити кордони країни для мігрантів. Завдяки цьому протягом декількох місяців до Німеччини прибуло кілька сотень тисяч осіб, що претендують на статус біженців, що призвело до міграційної кризи в країні.