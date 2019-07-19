Количество соискателей убежища в Германии выросло до 1,8 млн человек

Число мигрантов, которые претендуют на статус беженца, выросло в Германии в 2018 году на 6% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,8 млн человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Цифра в 1,8 миллиона охватывает всех претендентов на получение статуса беженца, которые находятся на территории Германии, в том числе тех, чье ходатайство было отклонено, и тех, кто ждет выдворение из страны.

К последней категории относятся чуть более 190 тысяч человек - по причине того, что их ходатайство на получение статуса беженца не было удовлетворено или этот статус уже истек. Большинство претендентов, чьи заявления были отклонены, - приезжие из Афганистана, Ирака и Сербии.

1,3 млн человек в Германии сегодня имеют официальный статус тех, кто нуждается в защите, однако лишь у каждого пятого беженца этот статус является бессрочным. Количество официально зарегистрированных беженцев в 2018 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 11%.

В сентябре 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение открыть границы страны для мигрантов. Благодаря этому в течение нескольких месяцев в Германию прибыло несколько сотен тысяч лиц, претендующих на статус беженцев, что привело к миграционной кризиса в стране.