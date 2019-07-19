Спецназ РФ воює в складі військ Асада на північному заході Сирії - повстанці

Росія підтримує режим Асада в зоні деескалації на північному заході Сирії не тільки з повітря, але й на суші.

Про це заявив спікер опозиційного угруповання "Національне звільнення", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Наджи Мустафа повідомив, що російський спецназ брав участь в останніх боях на півночі провінції Хама, що Москва заперечує.

За його словами, загальновідомо, що авіація Росії надає підтримку режиму Асада з повітря і завдає ударів по цивільних об'єктах у зоні деескалації.

Мустафа, представник угруповання, що є частиною Сирійської визвольної армії, запевняє: Росія керує військовими операціями на півночі і заході Хами з особливого оперативного штабу.

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Так званою 5-ою бригадою "Сили Тигра" насправді командує не режим Асада, а Росія, сказав він.

"Під час відбиття наступу військ режиму на населені пункти Кеббіне на півночі Лазкійе і Хаммама на півночі Хами стало відомо, що Росія почала надавати підтримку силам Асада, завдаючи артилерійські удари по найбільш важливих напрямках. Ми бачили бійців російського спецназу в складі бригади "Сили Тигра" в ході боїв за село і височину Хаммама", - сказав Мустафа.

"Цього разу ми спостерігали за тим, як російські військові воюють разом з солдатами режиму Асада на передовій", - сказав Мустафа.

Російські літаки 26 квітня приєдналися до сирійської армії у найбільшому наступі на частини провінції Ідліб, що перебуває в руках повстанців, і прилеглих північних районах Хами.

На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у використанні "коктейлю із забороненої та змішаної зброї" для атак на мирних мешканців північно-західної частини Сирії.

Після низки випадків бомбардувань медичних закладів у Сирії координатор з гуманітарної допомоги ООН заявив 25 червня, що попросив Росію надати детальну інформацію про те, як вона використовує надані їй координати розташування лікарень в країні.

На початку липня Сирійська мережа з прав людини (SNHR), яка підраховує жертви та інформує різні агенції ООН, заявила, що серед 544 цивільних осіб, загиблих у сотнях атак, здійснених російськими літаками та сирійською армією, було 130 дітей. Ще 2117 людей отримали поранення.